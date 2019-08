I fatti del giorno – Nord Africa (5)

- Algeria: Fln, 40 delegati chiedono le dimissioni del segretario generale Djemai - Quaranta delegati del Comitato nazionale del Fronte di liberazione nazionale (Fln), il partito al potere in Algeria dall’indipendenza, hanno chiesto le dimissioni dell'attuale segretario generale del partito, Mohamed Djemai. “Invitiamo Djemai a convocare una sessione di emergenza del Comitato centrale per eleggere un nuovo segretario generale”, si legge nella nota. I delegati contestano in particolare la legittimità dell’elezione di Djemai avvenuta lo scorso 30 aprile che, a detta dei critici, sarebbe stata macchiata da diverse violazioni. Eletto più volte al parlamento per il dipartimento di Tebessa, nell'est del paese dal 2002, Djemai ha servito come vicepresidente del parlamento in tre occasioni ed è stato anche presidente del gruppo parlamentare "Fln" alla Camera bassa del parlamento. Uomo d'affari di Tebessa, il 50enne Djemiai (un’età relativamente giovane per gli standard della politica algerina) è laureato in management con specializzazione in diplomazia. (Res)