I fatti del giorno - Asia (2)

- Giappone: premier Abe annuncia rimpasto di governo nel mese di settembre - Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annunciato lunedì l’intenzione di effettuare un rimpasto del suo Esecutivo e dei vertici del Partito liberaldemocratico (Ldp), di cui è presidente, nel mese di settembre. Durante una conferenza stampa a margine del summit G7 a Biarritz, in Francia, Abe ha dichiarato che selezionerà una compagine “solida, che possa garantire la stabilità politica e farsi carico di nuove sfide”. Il premier giapponese dovrà affrontare a settembre una fitta agenda diplomatica, che include la partecipazione al forum economico nella città russa di Vladivostok, dove ha in programma un incontro bilaterale con il presidente russo, Vladimir Putin. Il mese prossimo è anche in programma una sessione dell’Assemblea generale dell’Onu. (segue) (Res)