I fatti del giorno - Asia (3)

- Corea del Sud: Moon avrebbe alimentato tensioni col Giappone per coprire scandalo governo - Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è accusato di aver alimentato deliberatamente le tensioni diplomatiche con il Giappone per sviare l’attenzione pubblica dallo scandalo che ha coinvolto un suo stretto collaboratore, Cho Kuk, in lizza per la carica di ministro della Giustizia. Parlamentari dell’opposizione e fonti anonime citate da quotidiani come il “Chosun Ilbo” affermano che l’amministrazione Moon abbia deciso di terminare l’accordo Gsomia, che prevede la condivisione dell’intelligence militare con il Giappone, proprio per insabbiare lo scandalo interno. Kuk, che ha servito come segretaria sotto il presidente Moon, è al centro di uno scandalo legato a irregolarità nelle ammissioni universitarie, e il partito conservatore Saenuri, oggi all’opposizione, preme affinché la sua nomina a ministro venga accantonata. Il funzionario è accusato di aver fatto ricorso alla sua influenza per aggiungere il nome della figlia tra gli autori di una tesi in medicina che le è poi valsa l’ammissione alla prestigiosa Korea University. La figlia di Cho è stata ammessa anche a una scuola di medicina a Busan dopo la laurea. Venerdì sera centinaia di studenti della Seoul National University e della Korea University hanno manifestato per chiedere il ritiro della candidatura di Kuk a ministro. (segue) (Res)