I fatti del giorno - Asia (4)

- India: governo riceverà da banca centrale oltre 24 miliardi di dollari, dividendo record - Il governo indiano riceverà 1.760 miliardi di rupie (24,4 miliardi di dollari) dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, denaro che potrà utilizzare per ridurre il ricorso ai prestiti e ricapitalizzare le banche affinché col credito sostengano la crescita economica. Il consiglio esecutivo della Reserve Bank ha approvato ieri l’erogazione, che comprende un dividendo di 1.230 miliardi di rupie e 526,4 miliardi di rupie provenienti da eccedenze di capitale. Un dividendo di 280 miliardi di rupie era già stato distribuito al governo a febbraio. La nuova misura è stata decisa nel contesto di un rallentamento della crescita economica nazionale, scesa al livello più basso da cinque anni, a causa della debole spesa dei consumatori e della perdita di decine di migliaia di posti di lavoro nell’industria automobilistica: nel trimestre finito a marzo l’espansione è stata del 5,8 per cento e in quello concluso a giugno dovrebbe essere scesa al 5,7 per cento, secondo la maggior parte degli analisti. (segue) (Res)