India: ministro Turismo visiterà Jammu e Kashmir per elaborare piano di sviluppo settore (2)

- Due membri in carica e un ex membro di consigli rurali (i “panchayat”), rispettivamente Iqbal Ahmed, Talib Hussain Bajran e Mumtaz Ahmed Khan, hanno sostenuto che mancano medicinali e beni di prima necessità, smentendo le dichiarazioni rilasciate al riguardo dal governatore, Satya Pal Malik. I tre hanno riferito al quotidiano “The Times of India” che le famiglie dei villaggi della Valle del Kashmir, specialmente quelle appartenenti a gruppi tribali, non hanno accesso a beni come la farina, il riso e gli alimenti per l’infanzia. Secondo la loro testimonianze, la modesta offerta si esaurisce in pochi giorni a causa dei problemi di trasporto. Inoltre, sono ancora in vigore misure restrittive della libertà. Stando alle loro stime, oltre 1.600 persone, tra le quali attivisti sociali, sono agli arresti. (segue) (Inn)