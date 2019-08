India: ministro Turismo visiterà Jammu e Kashmir per elaborare piano di sviluppo settore (3)

- Si è avuta notizia, intanto, della prima vittima di una sassaiola da quando è stato revocato lo statuto speciale: un autista di 42 anni, Noor Mohammad Dar, è stato ucciso domenica sera nel distretto Anantnag, in località Zradipora Uranhall, da pietre lanciate da manifestanti. Ieri, invece, presunti militanti hanno sequestrato due esponenti della comunità nomade Gujjar nel distretto di Pulwama, Abdul Qadeer Kohli e Manzoor Ahmed of Khonmoh, e ne hanno ucciso uno, Kohli. Il dispiegamento di militari e forze di sicurezza continua a essere massiccio. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito, Bipin Rawat, ha avvertito che il Pakistan potrebbe incoraggiare la violenza per internazionalizzare la questione del Kashmir. (segue) (Inn)