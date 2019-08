India: ministro Turismo visiterà Jammu e Kashmir per elaborare piano di sviluppo settore (9)

- Si distinguono diverse guerre indo-pakistane legate al territorio kashmiro: del 1947, del 1965 e del 1999. Nonostante le successive dichiarazioni di pace e cessate il fuoco, gli scontri proseguono tuttora, con una recrudescenza dal 2016 e un ulteriore aumento della tensione quest’anno. Quello del Kashmir, tuttavia, non è solo un conflitto tra i due Stati, ma anche interno all’India, esploso soprattutto a partire dal 1989, anno delle prime azioni dei ribelli separatisti. Si stima che dagli anni Ottanta, tra le azioni pakistane e la repressione indiana, siano morte in Kashmir almeno 40 mila persone, per la maggioranza civili. Tale situazione ha giustificato finora la concessione di una larga autonomia, che il secondo governo Modi, nell’ambito di un programma che dà priorità alla sicurezza nazionale e dichiara “tolleranza zero” contro il terrorismo, ha deciso di revocare. (Inn)