Cuneo: Confagricoltura, mercato delle pesche in affanno, giovedì incontro con la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura Cuneo organizza, giovedì 29 agosto alle 17,30 nella sala riunioni del castello di Lagnasco (Cuneo), un incontro con i frutticoltori associati per discutere della situazione produttiva e commerciale del comparto, in particolare per quanto riguarda la peschicoltura. All'incontro parteciperanno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'agricoltura Marco Protopapa. Quest'anno il mercato delle pesche sta traversando una fase di particolare difficoltà. Il delicato equilibrio tra produzione e commercio si è guastato e i frutticoltori, per quanto riguarda le pesche da industria, ricevono un pagamento che non copre neanche i costi di raccolta. Anche per quanto riguarda il mercato del prodotto di prima scelta la situazione è critica. La distribuzione organizzata, prevalentemente per una questione di prezzo, privilegia la frutta spagnola, creando ulteriori tensioni sul mercato. (segue) (Rpi)