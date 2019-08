Africa: presidente Afdb a Tokyo per conferenza Ticad 7

- Una delegazione di alto livello della Banca africana di sviluppo (Afdb) guidata dal presidente Akinwumi Adesina parteciperà alla settima Conferenza internazionale sullo sviluppo africano di Tokyo (Ticad 7), in programma nella capitale giapponese dal 28 al 30 agosto. Adesina, si legge in un comunicato dell’Afdb, è atteso a Tokyo nella giornata di oggi per partecipare alla seconda sessione plenaria del Ticad sul tema “Accelerare la trasformazione economica e migliorare l'ambiente imprenditoriale attraverso l'innovazione e l'impegno del settore privato”. Il presidente dell’Afdb parteciperà inoltre all’evento collaterale Il Digital Africa 2020 e il panel di investimento giapponese: creare mercati per digitalizzare l'Africa” e ad un altro evento collaterale ospitato dal Programma alimentare mondiale (Pam) e dalla Commissione dell'Unione africana sul tema “Investimenti strategici in Africa: sicurezza alimentare, capitale umano, agricoltura sostenibile, innovazione e partenariato del settore privato”. (segue) (Com)