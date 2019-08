Africa: presidente Afdb a Tokyo per conferenza Ticad 7 (2)

- Il Ticad 7, ospitato dal governo del Giappone e organizzato congiuntamente dall'Ufficio delle Nazioni Unite del Consigliere speciale per l'Africa (Un-Ossa) e dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), mira a promuovere un dialogo politico ad alto livello tra leader africani e partner di sviluppo. La conferenza Ticad, ospitata con cadenza triennale dal Giappone, è stata promossa per la prima volta nel 1993. All’evento è attesa la partecipazione di capi di stato e leader aziendali provenienti da tutti i paesi africani, che discuteranno dell'opportunità di esplorare nuove opportunità di investimento. L'ultima conferenza Ticad si è tenuta a Nairobi, in Kenya, nel 2016. (Com)