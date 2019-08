Afghanistan: nuovo contingente Gendarmeria romena si affianca a missione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo contingente della Gendarmeria romena si affianca da oggi, per sei mesi, alla missione Nato in Afghanistan. I 16 militari romeni forniranno addestramento, consulenza e assistenza alle forze di sicurezza e alle istituzioni afghane. Presente alla cerimonia di partenza del contingente, l'ispettore generale della Gendarmeria, Constantin Florea, che ha ricordato che i gendarmi romeni partecipano dal 2011 alle missioni in Afghanistan con risultati che hanno determinato gli organismi internazionali a sollecitare alla Romania di inviare strutture specializzate in missioni di formazione e consulenza delle forze di sicurezza. Finora, secondo l'Ufficio comunicazione della Gendarmeria romena, i romeni hanno partecipato all'addestramento di oltre 17 mila tra forze armate e di polizia afghane.(Rob)