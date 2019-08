Genoni (Or): pregiudicato ucciso con colpo di fucile, un indagato

- E' stato eseguita la prova del tampone per rilevare residui di polvere da sparo nei confronti di un uomo, attualmente iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio di un 48enne avvenuto nelle campagne di Genoni (Or) nella notte del 20 agosto. La vittima, un pregiudicato con precedenti per furto, è stata freddata con un singolo colpo di fucile e deceduta in poche ore presso l'ospedale Brotzu di Cagliari.(Ren)