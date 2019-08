Russia: Cedu obbliga Mosca al risarcimento di 34 mila euro a parenti di Magnitsky

- La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha ordinato alla Russia di pagare 34 mila euro per violazione della Convenzione sui diritti umani nel caso del revisore dei conti Sergej Magnitsky. Il risarcimento dovrebbe essere ricevuto dalla vedova Natalya Zharikova e dalla madre Natalya Magnitskaya. "Il tribunale ha stabilito che la Federazione Russa è stata giudicata colpevole di aver violato diversi punti della Convenzione europea, inclusa la mancata garanzia del diritto alla vita di Magnitsky e di non aver condotto un'indagine equa sulle circostanze della sua morte", si legge nella decisione della Cedu, citata dall’agenzia di stampa "Tass". Il servizio stampa del ministero della Giustizia russo ha dichiarato a "Interfax" di aver già preso in esame la sentenza della Cedu. Il ministero ha chiarito che "la sentenza non è ancora entrata in vigore", pertanto, la decisione sull'eventuale ricorso "sarà presa sulla base dei risultati di una valutazione che avrà un termine di tre mesi". (segue) (Rum)