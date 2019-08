Russia: Cedu obbliga Mosca al risarcimento di 34 mila euro a parenti di Magnitsky (2)

- Sergej Magnitsky, avvocato di una società Usa, aveva scoperto che grazie a delle documentazioni false alcune società erano state “dotate” di nuovi proprietari e le suddette aziende, che avevano regolarmente pagato le tasse sugli utili conseguiti, risultavano invece in perdita. I nuovi proprietari avevano così chiesto allo Stato rimborsi fiscali pari a circa 180 milioni di euro. Dopo aver denunciato questo scandalo, Magnitsky venne accusato di frode fiscale. Il 16 novembre 2009, dopo undici mesi di detenzione, Magnitsky è stato trovato morto in carcere a causa di quella che ufficialmente è stata definita un’insufficienza cardiaca acuta. La vedova e la madre si sono rivolte alla Cedu per presunti trattamenti disumani, violazioni del diritto alla libertà e alla sicurezza e del diritto d un giusto processo. (Rum)