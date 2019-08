Giappone: da domani la settima edizione della conferenza Ticad per lo sviluppo africano

- Inizierà domani la settima edizione della Tokyo International Conference on African Development, o Ticad 7, una conferenza di tre giorni organizzata dal governo giapponese, che quest'anno si terrà a Yokohama. Lo scopo della conferenza, dal titolo "Accelerare lo sviluppo dell'Africa attraverso le persone, la tecnologia e l'innovazione", è contribuire allo sviluppo del continente africano tramite il dialogo tra i leader africani e internazionali. Verrà posto l'accento soprattutto sulle nuove possibilità offerte dalla tecnologia e dalla scienza, oltre a promuovere uno sviluppo sostenibile, in considerazione dei problemi provocati dal riscaldamento globale (e per cui l'Africa soffre in maniera particolare). (segue) (Git)