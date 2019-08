Russia-Usa: sussidiaria del gruppo statale Rostekh fa causa a Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di leasing Aviakapital-Service, totalmente controllata dalla holding di Stato russa Rostekh, ha intentato causa contro Boeing Corporation presso il tribunale della contea di Cook, a Chicago. La società russa chiede di risolvere il contratto per l'acquisto di 35 aeromobili Boeing 737 Max 8 e il pagamento 115 milioni di dollari di compensazioni, che comprendono 35 milioni di pagamento anticipato e 75 milioni per i mancati profitti. L'intero parco mondiale di Boeing 737 Max è stato fermato lo scorso marzo dopo il secondo incidente in quattro mesi che ha coinvolto questo velivolo. Il 29 ottobre 2018, un aereo della Lion Air è precipitato con 189 persone a bordo. Il 10 marzo un volo Ethiopian Airlines è precipitato causando 157 morti. In seguito alle indagini condotte è stato deciso di interrompere l’operativa dei Boeing 737 Max per scongiurare nuovi possibili incidenti.(Rum)