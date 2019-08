Governo: Misiani (Pd), vogliamo impegnarci per progetto utile a paese

- "Noi vogliamo impegnarci per un progetto utile all’Italia: lavoro, salari, detassazione, ambiente, sviluppo e scuola. Se i Cinque stelle sono d’accordo su questo, troveremo l’accordo sulla squadra per dare all’Italia un governo stabile. No ultimatum e prima il programma". Lo ha scritto su Twitter il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani. (Rer)