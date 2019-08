Angola: ministero Ambiente su roghi, fuori luogo paragoni con Amazzonia

- Alcune notizie fatte circolare sui media internazionali in merito ai roghi avvenuti nella foresta amazzonica hanno avuto eco nelle reti sociali e in altri circoli in Angola, poiché mettono a confronto il numero degli incendi in Brasile con quelli avvenuti nel paese africano. È quanto si legge in un comunicato del ministero dell’Ambiente angolano, secondo cui questa è stata la “chiave” utilizzata dal ministro dell’Ambiente del Brasile, Ricardo Salles, nelle sue reti sociali. Un’altra nota di spicco, prosegue la nota, deve essere fatta all’informazione veicolata dal sito “Bloomberg” il giorno 24 agosto 2019 secondo il quale “l’Angola nelle ultime 48 ore ha registrato 6.902 incendi in confronto ai 3,3 mila della Repubblica democratica del Congo e ai 2.217 roghi in Brasile”. Le occorrenze rilevate dal satellite del Modis (Spettro radiometro moderato per la definizione dell’immagine) se utilizzate soltanto come statistiche (numero di casi) possono portare ad una drammatizzazione della situazione e informare male i più incauti, poiché le informazioni che fornisce il Modis mancano sempre di una verifica in situ, al fine di valutare quali occorrenze devono essere considerate e quali scartate in funzione della loro ampiezza. (segue) (Com)