Angola: ministero Ambiente su roghi, fuori luogo paragoni con Amazzonia (2)

- Succede, prosegue la nota dell’ambasciata, che in quest’epoca dell’anno in varie regioni dell’Angola ci siano roghi che la popolazione contadina utilizza nella fase di preparazione delle terre per la coltivazione, visto l’approssimarsi della stagione delle piogge, pratica che nonostante non sia la più consigliabile è usuale, secolare. D’altro canto esiste una significativa produzione di carbone vegetale in quasi tutte le province. Pertanto può succedere che il Modis registri vari piccoli fuochi risultanti dalla preparazione delle terre per l’agricoltura. D’altro canto, dato che per la produzione del carbone i forni possono durare dalle due alle sei settimane, il Modis registrerà tutti i giorni che un forno è in funzione come se di trattasse di differenti e successivi roghi. Il ministero dell’Ambiente angolano, in stretto coordinamento con il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e altri partner, sta lavorando con le popolazioni rurali al fine di infondere in loro i concetti e le conoscenze necessarie per la gestione sostenibile delle foreste comunitarie e mostrare i benefici risultanti dalla loro preservazione. (segue) (Com)