Angola: ministero Ambiente su roghi, fuori luogo paragoni con Amazzonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come esempio, si legge nel comunicato, si può citare il “Progetto per il carbone vegetale sostenibile in corso di realizzazione da due anni, che coinvolge le comunità dei villaggi nelle province di Cuanza Sul e Humbo (corridoio stradale Luanda-Huambo), essendo state identificate come aree di elevato indice di deforestamento, il cui obiettivo è l’efficienza nello sfruttamento delle risorse forestali. “Tuttavia riconosciamo che, come in molti paesi dell’Africa sub-sahariana, ci sia un’elevata perdita di foreste native nel nostro paese, risultanti da fuochi non controllati di diversa origine, principalmente la caccia, per mancanza di coscienza ambientale e debolezza nel sistema di controllo”, prosegue la nota, secondo cui l’applicazione scrupolosa della Legge di base delle foreste e della fauna selvaggia (Legge 6/17 del 24 gennaio) e affini, combinata con l’applicazione di programmi di educazione ambientale, soprattutto nelle aree peri-urbane e rurali, permetterà di colmare le lacune esistenti nella preservazione del patrimonio naturale che le foreste ospitano per eccellenza. Il ministero dell’Ambiente di Luanda ringrazia infine tutti coloro che reclamano la protezione delle nostre foreste, riconoscendo che è necessario intervenire con efficacia nella prevenzione dei roghi e assicurando che, pur esigendo un intervento efficiente, “la situazione dei roghi nel paese non sta assumendo proporzioni incontrollabili come si è tentato di far credere”. (Com)