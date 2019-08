Bosnia: oggi seduta presidenza incentrata sulla nomina del premier designato (7)

- In seguito, anche Dzaferovic ha ripudiato l'accordo, nonostante il documento fosse stato firmato anche da Bakir Izetbegovic, il presidente del Partito d'azione democratica (Sda, lo schieramento dello stesso Dzaferovic). All'indomani della firma, Izetbegovic e il rappresentante serbo nella presidenza, nonché presidente dell'Alleanza dei social-democratici indipendenti (Snsd) Milorad Dodik hanno illustrato il documento in termini diversi. Izetbegovic ha affermato che Map sarà inviato "in forma ridotta" mentre Dodik ha respinto l'approvazione del Piano d'azione in qualsiasi forma. Dodik ha inoltre affermato che il governo dovrà essere formato entro 30 giorni dalla firma dell'accordo altrimenti "il paese precipiterà in una crisi profonda". (Bos)