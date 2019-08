Governo: Paragone (M5s), non voterò fiducia ad esecutivo M5s-Pd

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Gianluigi Paragone, ha assicurato che se andrà in porto l'accordo tra M5s e Pd, il nuovo esecutivo non avrà il suo voto. "Questo governo non avrà il mio voto di fiducia. Sono coerente - ha spiegato - perché questa è la peggiore sinistra possibile, che ha tradito i lavoratori e distrutto il ceto medio". Così il parlamentare pentastellato a "Omnibus" su La7 per poi aggiungere: "Ho accettato di fare temporaneamente una parte della mia vita dentro le istituzioni accettando un Movimento che sapevo benissimo che non era prigioniero dell'ideologia. Non ci sarà nessuna frase negativa verso questa operazione che potrebbe andare in porto, il mio problema resta di ordine politico". Ieri Paragone aveva fatto un nome per il nuovo ministro dell'Economia e oggi ha ribadito: "Se vogliono dimostrare ancora di essere qualcosa che assomiglia al popolo, che si smarchi da questa liturgia europeista, prendete Stefano Fassina". (Rin)