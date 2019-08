Sudan: scontri tribali a Port Sudan, bilancio sale a 37 morti

- Almeno 37 persone sono morte negli scontri intercomunitari tra i membri delle tribù beni amer e nuba scoppiati nella capitale dello stato sudanese del Mar Rosso, Port Sudan, nelle ultime due settimane. Lo ha reso noto in un comunicato il Comitato centrale dei medici sudanesi (Ccsd). In precedenza la polizia aveva parlato di 16 morti. In risposta alle violenze, domenica il nuovo Consiglio sovrano del Sudan ha formalmente dichiarato lo stato di emergenza nella città di Port Sudan, nello stato orientale del Mar Rosso. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Consiglio sovrano, Altahir Abuhaja, annunciando inoltre la rimozione del governatore ad interim e del capo del servizio di sicurezza nazionale di cui Port Sudan. Gli scontri tra i membri delle tribù beni amer e nuba, già scoppiati in passato, sono riesplosi la scorsa settimana e sono proseguiti fino a sabato scorso, secondo quanto riferito ddalle autorità locali. Port Sudan è la principale porta marittima del Sudan e viene utilizzato dal Sud Sudan per esportare il suo petrolio.(Res)