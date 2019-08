Governo: Di Maio ai suoi, senza sì a Conte inutile incontrare Pd

- Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, si sarebbe rivolto ai suoi lamentando che "così non va proprio bene" e che "ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla". "Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Rivedremo il Pd - avrebbe intimato - quando nei loro organi di partito avranno dato l’ok all’incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5s è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti".(Rin)