Crotone: sequestrati 6 mila prodotti contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Crotone circa 6mila prodotti contraffatti privi di etichette e del marchio Ce. Si tratta di accessori per smartphone e giocattoli sequestrati nel corso di un blitz contro gli ambulanti del lungomare crotonese. Oltre al sequestro sono state elevate sanzioni per 4mila euro a 7 ambulanti extracomunitari e denunciate 3 persone per frode, ricettazione e commercio di prodotti contraffatti.(Ren)