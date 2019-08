Polonia: commissione inchiesta Iva propone tribunale speciale per ex premier Tusk

- Il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sull'Iva, Marcin Horala, ha proposto di sottoporre l'ex premier polacco, Donald Tusk e due ex ministri delle Finanze al giudizio di un tribunale speciale. Lo rende noto l'emittente "Polskie Radio 24". La commissione, voluta dal partito di governo Diritto e giustizia (PiS), è stata attivata lo scorso anno dopo che il Sejm ha votato per l'avvio di un'indagine su estese irregolarità fiscali. Horala aveva dichiarato all'epoca che la commissione sarebbe servita a indagare su politici e dirigenti pubblici che supervisionavano la raccolta dell'Iva durante i governi di Piattaforma civica (2007-2015). La commissione ha ascoltato molti personaggi pubblici, tra i quali lo stesso Tusk, che ne ha denunciato il movente squisitamente politico. "In qualità di capo del governo, Donald Tusk ha sottoposto al parlamento degli emendamenti alla legge sull'Iva che, con la scusa dell'abolizione di barriere amministrative superflue, hanno causato perdite al sistema fiscale. Non ha poi dato il via a iniziative legislative che in altri paesi europei hanno consentito di arginare i reati fiscali", si legge nel rapporto di Horala, che ritiene accuse vadano indirizzate anche all'ex premier Ewa Kopacz, e agli ex ministri delle Finanze Jacek Rostowski e Mateusz Szczurek. (Vap)