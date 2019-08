Repubblica Ceca: ministero Finanze, errori assorbimento fondi Ue dal 2004 pari a 38,4 miliardi di corone

- Gli errori legati all'assorbimento dei fondi europei sin dall'adesione della Repubblica Ceca all'Ue nel maggio 2004 ammontano a 38,4 miliardi di corone (quasi un miliardo e mezzo di euro) e quasi 300 reclami sono stati presentati da allora in merito. Lo rende noto il ministro della Finanze, Alena Schillerova, ripresa dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Correzioni finanziarie per 36,4 miliardi di corone (oltre 1,4 miliardi di euro) sono state fatte attraverso la politica di coesione, che mira a ridurre le differenze nello sviluppo di diverse aree, e altri 2 miliardi attraverso la politica agricola comune. Il governo di Praga ha affidato al ministro della Giustizia, Marie Benesova, il compito di verificare cosa è stato fatto per rispondere ai reclami legali. (Vap)