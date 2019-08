Torino: si rovescia addosso olio bollente, grave bimbo di un anno e mezzo di Giaveno

- Incidente domestico ieri sera a Giaveno (Torino) per un bambino di un anno e mezzo. Ieri sera, intorno alle 19, il piccolo si è rovesciato addosso dell'olio bollente, contenuto in una pentola appoggiata su una piastra a induzione che la madre aveva lasciato sul terrazzo di casa. Immediati i soccorsi. Stando alle prime informazioni, il bimbo avrebbe riportato ustioni di secondo grado alla bocca, alla gola, al petto e al braccio destro. Ora è ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino in prognosi riservata. (Rpi)