Governo: Rosato (Pd), è sfida a sovranismo Salvini, spiraglio c'è per poche cose ma buone

- Il deputato del Partito democratico, Ettore Rosato, riflette su Facebook sulla crisi di governo. "C’è un Paese con il fiato sospeso che attende di capire come si evolverà la crisi innescata da Salvini in una spiaggia della Romagna. Non è facile trovare soluzioni di fronte a una situazione economica difficile, con una recessione alle porte e un aumento dell’Iva che rischia di dare il colpo finale. Tra poche ore - continua - riprendono le consultazioni al Quirinale perché uno spiraglio c’è: ed è quello di chi mette in primo piano gli interessi degli italiani e prova a ricominciare da un programma comune fatto da forze responsabili con al centro lavoro, sicurezza, ambiente ma soprattutto conti in ordine e giù le tasse. Poche cose ma buone. E' - spiega - la sfida al qualunquismo e all’inutile sovranismo di Salvini. Anche un modo serio per tornare a contare in Europa". (Rin)