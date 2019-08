Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo fino al primo mattino addensamenti sparsi su Nordovest ad alta pianura occidentale, altrove poco nuvoloso su quelli orientali. Nel corso della mattina tendente ovunque a poco nuvoloso, con sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna presso i rilievi; dal tardo pomeriggio-sera addensamenti sparsi sui settori occidentali. Nella notte e al primo mattino piovaschi o isolati rovesci su Nordovest ed alta pianura occidentale. In serata temporali isolati su Appennino e Nordovest, anche di moderata o forte intensità. Minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 19 e 23 °C, massime tra 30 e 35 °C. (Rem)