Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’incontro sul tema delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina.Palazzo Lombardia, ingresso NP - lato via Restelli (ore 15.30)REGIONEIncontro sul tema delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina con i presidente della Regione Lombardia e della Regione Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, dei sindaci di Milano e di Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, e del presidente del Coni Giovanni Malagò.Palazzo Lombardia - Ingresso NP - lato via Restelli (ore 15.30)VARIENell'ambito della Berghem fest il dibattito “L'Italia, oggi e domani”. Intervengono Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Modera Mario Giordano.Berghem fest, Area Feste di Alzano Lombardo (Bg), via Papa Giovanni Paolo II (ore 21.15) (Rem)