Palermo: nuova aggressione all'ospedale Ingrassia

- Si sono verificate a distanza di 24 ore due aggressioni nei confronti del personale del Pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo. L'ultima è avvenuta in seguito alla morte di un uomo arrivato al pronto soccorso per arresto cardiaco. I congiunti dell'uomo hanno arrecato danni al pronto soccorso fino all'intervento dei carabinieri. Nessun medico o infermiere è stato ferito in quest'ultimo episodio nell'ospedale palermitano, al contrario di quanto avvenuto, ieri quando un medico e un infermiere hanno riportato lesioni a seguito dell'aggressione del figlio di una paziente.(Ren)