India: governo riceverà da banca centrale oltre 24 miliardi di dollari, dividendo record (2)

- La scorsa settimana il ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha annunciato varie misure per stimolare la crescita, in particolare mediante l’infusione di capitali nelle banche pubbliche e gli investimenti. Tra le misure annunciate ci sono il ritiro dell’imposta supplementare rafforzata per gli investitori stranieri e l’aumento delle imposte sul reddito delle persone fisiche del tre per cento per chi ha un reddito annuale superiore a 20 milioni di rupie (circa 252 mila euro) e del sette per cento per chi ha un reddito superiore a 50 milioni di rupie (circa 630 mila euro). La titolare delle Finanze, al tempo stesso, ha confermato l’obiettivo di deficit del 3,3 per cento del prodotto interno lordo per quest’anno. (segue) (Inn)