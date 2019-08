India: governo riceverà da banca centrale oltre 24 miliardi di dollari, dividendo record (3)

- La decisione della banca centrale è stata accolta con un rialzo dei titoli obbligazionari. L’Rbi distribuisce dividendi al governo ogni anno, in base ai profitti derivanti dai suoi investimenti e all’emissione di moneta. Negli ultimi due anni il ministero delle Finanze ha cercato di ottenere pagamenti più alti, sostenendo che la banca centrale detiene più capitale di quello di cui necessita. La questione è stata oggetto di contrasto tra l’esecutivo e l’ex governatore Urjit Patel, che ha più volte sottolineato l’importanza dell’indipendenza dell’istituto e si è alla fine dimesso, lo scorso dicembre, quasi un anno prima della fine del suo mandato. Al suo posto è subentrato Shaktikanta Das, con un incarico di tre anni e una lunga carriera alle spalle nell’amministrazione pubblica. Das è stato sottosegretario agli Affari economici al ministero delle Finanze dal 2015 al 2017; era in carica, quindi, al momento della demonetizzazione, la messa fuori corso a fine 2016 delle banconote da 500 e 1000 rupie per contrastare l’evasione fiscale e la contraffazione e incoraggiare i pagamenti senza contante. (segue) (Inn)