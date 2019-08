India: governo riceverà da banca centrale oltre 24 miliardi di dollari, dividendo record (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per studiare il quadro patrimoniale della banca centrale è stato formato un gruppo di lavoro guidato dall’ex governatore Bimal Jalan. Il gruppo si è espresso a favore della riduzione del patrimonio netto della banca centrale dal 6,8 per cento del suo bilancio al 5,5-6,5 per cento. Il consiglio esecutivo ha accolto le raccomandazioni della relazione conclusiva, nella misura più bassa dell’intervallo suggerito, il 5,5 per cento. La somma erogata di 1.760 miliardi di rupie supera di gran lunga quella attesa dal governo, di 900 miliardi di rupie, e dovrebbe compensare la carenza di entrate derivante da una riduzione delle tasse per alcune categorie di contribuenti. Secondo quanto dichiarato da Sitharaman la scorsa settimana, 700 miliardi di rupie saranno utilizzati immediatamente per iniettare nuovo capitale nelle banche statali. (segue) (Inn)