India: governo riceverà da banca centrale oltre 24 miliardi di dollari, dividendo record (5)

- La Reserve Bank of India questo mese ha abbassato la sua stima di crescita per l’intero anno al 6,9 per cento, dal sette per cento di giugno, e ridotto i tassi di interesse di riferimento di 35 punti base, spiegando che l’attività economica interna resta debole mentre il rallentamento globale e le tensioni commerciali si sono accentuati. Precedentemente, a luglio, anche il Fondo monetario internazionale (Fmi), nell’ultimo rapporto “World Economic Outlook”, ha corretto al ribasso le previsioni economiche per l’India al 7,3 per cento per l’anno fiscale in corso e al 7,5 per il prossimo (con tagli dello 0,1 per cento per quest’anno e dello 0,3 per il prossimo rispetto alle stime di aprile). La crescita prevista, comunque, è nettamente al di sopra del 6,7 per cento del 2017, perché sono state assorbite le iniziative sul cambio valutario e l’introduzione dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst). (segue) (Inn)