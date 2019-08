India: governo riceverà da banca centrale oltre 24 miliardi di dollari, dividendo record (6)

- Le previsioni del Fondo sono in linea con quelle del “Global Economics Prospects” della Banca mondiale, pubblicate a giugno, del 7,5 per cento per l’anno fiscale 2019-20 (da aprile 2019 a marzo 2020). La scorsa settimana anche l’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha corretto al ribasso, più marcatamente, le previsioni di crescita per il paese, al 6,2 per cento, 60 punti base in meno rispetto alle stime precedenti. La correzione è stata attribuita alle modeste assunzioni, alle difficoltà delle famiglie che vivono nelle aree rurali e alle condizioni di stress delle istituzioni finanziarie non bancarie. (Inn)