Italia-Russia: il 5 settembre a Roma conferenza internazionale su giornalismo moderno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro russo di scienza e cultura a Roma si prepara ad accogliere la VIII Conferenza internazionale "Russia ed Europa: problemi attuali del giornalismo moderno". L'evento, come si legge in una nota, si terrà il 5 settembre prossimo ed è frutto della collaborazione tra la rivista "Mezhdunarodnaya Zhizn" (pubblicata con il patrocinio del ministero degli Affari esteri della Federazione Russa) e l'Agenzia federale russa per la stampa e le comunicazioni di massa. Tra gli argomenti previsti dal programma vi saranno i temi di grande attualità: "Il concetto 'la Russia e il mondo' nel paradigma del discorso politico europeo, sempre più complesso", "L'influenza dei media moderni sulle dinamiche di trasformazione delle élites politiche nell'Europa orientale, centrale e occidentale" e "Trasformazione sistemica e funzionale dei media informativi in Russia e in Europa: condivisione della responsabilità". (Res)