India: Congresso critica gestione economica governo ed erogazione banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, dirigente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, ha criticato il governo per il rallentamento dell’economia e accusato il premier, Narendra Modi, e il ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, di non sapere come affrontarlo e di ricorrere quindi ai soldi della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale. “Il primo ministro e il ministro delle Finanze non hanno idea di come risolvere il disastro economico da loro creato. Rubare dall’Rbi non funzionerà: è come rubare un cerotto dal dispensario e attaccarlo a una ferita da arma da fuoco”, ha dichiarato via Twitter. Sullo stesso social network il portavoce del Congresso, Randeep Surjewala, ha domandato se sia una coincidenza che l’erogazione della Reserve Bank corrisponda alla somma mancante nei calcoli di bilancio, se si tratti di “prudenza fiscale o harakiri fiscale” e se i soldi della banca centrale verranno spesi a favore dei “soliti amici”. (segue) (Inn)