India: Congresso critica gestione economica governo ed erogazione banca centrale (2)

- La reazione del Congresso ha fatto seguito alla decisione di ieri del consiglio esecutivo dell’Rbi di erogare al governo 1.760 miliardi di rupie (24,4 miliardi di dollari), tra un dividendo di 1.230 miliardi di rupie e 526,4 miliardi di rupie provenienti da eccedenze di capitale: la somma ha superato le aspettative dell’esecutivo che da tempo chiedeva più dividendi, sostenendo che la banca centrale detenesse più capitale di quello di cui avesse bisogno. La misura è stata decisa, dopo lo studio della situazione patrimoniale della banca affidato a un gruppo di lavoro ad hoc, nel contesto di un rallentamento della crescita economica nazionale, scesa al livello più basso da cinque anni, 5,8 per cento nel trimestre finito a marzo, a causa della debole spesa dei consumatori e della perdita di decine di migliaia di posti di lavoro nell’industria automobilistica. La banca centrale questo mese ha abbassato la sua stima di crescita per l’intero anno al 6,9 per cento, dal sette per cento di giugno, e ridotto i tassi di interesse di riferimento di 35 punti base. (Inn)