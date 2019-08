Iraq: la Giordania ribadisce il proprio sostegno alla stabilità del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania desidera “la stabilità e la prosperità” del vicino Iraq. Lo ha detto l’ambasciatore giordano a Baghdad, Montaser al Zoubi, in un incontro con il ministro della Pianificazione iracheno, Nuri Sabah al Dulaimi. Le parole del diplomatico si inseriscono nel contesto delle forti tensioni interne dopo i presunti raid aerei israeliani contro le milizie filo-iraniane nel territorio dell’Iraq. Una situazione che evidentemente preoccupa anche il Regno hashemita di Giordania. “Durante l'incontro sono state discusse le relazioni bilaterali e i modi per rafforzarle nell'interesse dei due paesi fratelli", si legge in un comunicato pubblicato dall’ufficio di Al Dulaimi. Quest’ultimo ha elogiato “il ruolo della Giordania nell'accoglienza dei cittadini iracheni e nel facilitare i servizi umanitari, sanitari ed educativi, chiedendo la riattivazione di accordi congiunti tra i due paesi, in particolare nei settori dell'economia e degli investimenti”. (Irb)