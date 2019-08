Ucraina-Russia: scambio prigionieri potrebbe tenersi entro questa settimana

- Le autorità di Ucraina e Russia riprenderanno il dialogo per la preparazione dello scambio di prigionieri che dovrebbe essere concluso prima della fine di questa settimana. Lo ha affermato il legale di alcuni prigionieri russi detenuti in Ucraina, Valentyn Rybin, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Mi aspetto che lo scambio venga effettuato questa settimana, anche se non posso dire esattamente quale sarà la data”, ha affermato l’avvocato. Le questioni da discutere fra le parti, ha aggiunto Rybin, riguardano sia aspetti politici che legali. Non è ancora stata presa una decisione sul numero di prigionieri da scambiare. (segue) (Res)