Ucraina-Russia: scambio prigionieri potrebbe tenersi entro questa settimana (2)

- Nei giorni scorsi cinque cittadini ucraini attualmente reclusi in Russia sono stati trasferiti presso il centro di detenzione di Lefortovo, a Mosca, e potrebbero essere estradati in patria. Non ci sarebbero però conferme in merito, come hanno spiegato i media russi. I cinque detenuti in questione sono Volodymyr Balukh, Stanislav Klykh, Mykola Karpiuk, Oleksandr Kolchenko e Pavlo Hryb. (Res)