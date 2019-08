Georgia: caso Tbc, cauzione di 1.174 euro per imprenditore Avtandil Tsereteli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale della Georgia chiederà una cauzione di 500 mila lari (1.174 euro) come per l'imprenditore Avtandil Tsereteli. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “InterPressNews” il tribunale di Tblisi presenterà la mozione per la cauzione oggi pomeriggio. Per quanto riguarda la difesa, l’avvocato Kakha Tsereteli, ha dichiarato che richiederanno il rilascio di Avtandil Tsereteli senza alcuna misura preventiva. Tsereteli è stato accusato di aver fornito assistenza ai fondatori della banca Tbc – Mamuka Khazaradze e Badri Japaridze – nelle loro presunte attività di riciclaggio di denaro. (segue) (Res)