Georgia: caso Tbc, cauzione di 1.174 euro per imprenditore Avtandil Tsereteli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 agosto, il sindaco di Tbilisi e segretario generale del Sogno georgiano, Kakha Kaladze, ha dichiarato che il sequestro dei conti bancari di Khazaradze e Japaridze non ha alcun collegamento né con il progetto per la costruzione del porto di Anaklia, né con la politica nazionale. "L'inchiesta è stata avviata prima della dichiarazione di Khazaradze sull'istituzione un nuovo movimento politico. Quindi, aspettiamo l’esito delle indagini. Di certo la vicenda non ha nulla a che fare con il porto di Anaklia", ha detto Kaladze. Khazaradze e Japaridze sono stati accusati di riciclaggio di denaro per una somma pari a 16,7 milioni di dollari. La procura generale georgiana ha avviato un’indagine in merito il 2 agosto del 2018. La banca Tbc è uno dei principali finanziatori del controverso progetto del porto di Anaklia. (Res)