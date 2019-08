Grecia: Mitsotakis riceve oggi arcivescovo Geronimo II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, incontrerà oggi presso la residenza di Villa Maximos, il primate della Chiesa ortodossa greca e arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Geronimo II. L’incontro è previsto alle 15:30 (ora locale) mentre l’agenda dei colloqui non è stata resa nota. Il nuovo governo, a guida di Nuova democrazia (Nd), ha promesso di cancellare la riforma adottata dal precedente esecutivo che prevede una più netta separazione tra Chiesa e Stato e in particolare che i sacerdoti non siano più pagati dalle casse statali.(Gra)