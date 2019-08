Turismo: Cciaa, le guide si trasformano in imprese, +14 per cento in un anno in Lombardia

- Le guide turistiche diventano imprenditori. Il trend della professione, regolamentata attraverso un esame pubblico, è stato tracciato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese 2019: in Lombardia sono 56 le attività di impresa, tra sedi e unità locali. Il settore cresce del 14 per cento in un anno e del 100 per cento in cinque anni in Lombardia e del 8,8 per cento e del 42 per cento in Italia. Imprese che hanno 69 addetti in Lombardia, di cui 33 a Milano su 1.509 in Italia. Le province dove l'organizzazione di visite guidate si configura sempre più come attività d'impresa sono Roma (137 localizzazioni, +14 per cento in cinque anni con 166 addetti), Napoli (80 imprese con 110 addetti) e Firenze (73, +161 per cento in cinque anni con 148 addetti), seguite da Sassari (42 imprese, +36 per cento con 68 addetti), Venezia (35, +75 per cento con 125 addetti) e Palermo (33, +38 per cento con 23 addetti). Milano ha 24 attività, +20 per cento in un anno e +100 per cento in cinque anni con 33 addetti. È forte la presenza femminile (58 per cento delle imprese sia in Lombardia che in Italia) e gli imprenditori nati all'estero pesano 8 per cento in regione e 13 per cento a livello nazionale. Più giovani gli imprenditori in Lombardia, il 10 per cento rispetto al 7 per cento nazionale. Si tratta soprattutto di guide turistiche che aprono una ditta individuale, nel 67 per cento dei casi in Lombardia e nel 72 per cento in Italia. A Milano pesano di più le società rispetto alla media nazionale, le ditte sono il 48 per cento del totale, come anche a Sassari (53 per cento). A Firenze sono ditte individuali di guide turistiche che si mettono in proprio nel 93 per cento dei casi. (segue) (com)