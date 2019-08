Turismo: Cciaa, le guide si trasformano in imprese, +14 per cento in un anno in Lombardia (2)

- "Guida turistica non ci si improvvisa. Si tratta di una professione regolamentata dallo Stato, soggetta ad abilitazione attraverso un concorso pubblico. In questo quadro normativo, le visite guidate sono l'attività specifica e pertinente solo alle guide turistiche. Una professione che richiede forte impegno di tempo, energie e passione, accompagnato da un costante aggiornamento dei contenuti e delle competenze (culturali tradizionali e nuove, quali il tema enogastronomico)”, osserva Valeria Gerli, componente della giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente di Confguide GITEC (Guide Italiane Turismo e Cultura) - Confcommercio Milano. “Purtroppo - prosegue - la forte crescita dei visitatori e della domanda, insieme a persistenti incertezze normative, aprono spazio a un numero sempre più alto di abusivi, improvvisatori, approfittatori che alterano il mercato e sviliscono l'esperienza di visita e quindi il nostro territorio italiano. Non solo visitatori singoli si affidano spesso incautamente in loco a guide abusive (preoccupante la crescita del fenomeno ambiguo dei ‘free tours’, visite guidate dove al compenso si sostituisce la mancia!), ma interi gruppi di turisti organizzati visitano l'Italia senza entrare nel nostro circuito di accoglienza, a partire dalla guida, ma non solo. Questa organizzazione autoreferenziale, più diffusa tra i turisti organizzati provenienti dalla Cina, riduce l'impatto economico del viaggio sui nostri territori italiani. Occorre governare questo turismo in forte crescita. Occorre dare visibilità e valore alla figura professionale della guida turistica italiana, attraverso la cui voce viene comunicata a tutto il mondo l'attrattività, la storia, la bellezza del Paese. Occorre anche orientare gli interessi dei visitatori, che spesso quando organizzano il viaggio da casa loro ignorano (e quindi poi trascurano) la maggior parte delle attrazioni, della storia e della bellezza che l'Italia offre, con effetti devastanti di overtourism in certi luoghi e potenzialità incredibili di sviluppo in moltissimi altri”. (segue) (com)