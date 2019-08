Turismo: Cciaa, le guide si trasformano in imprese, +14 per cento in un anno in Lombardia (3)

- “Positivo - osserva Valeria Gerli - il dato della crescita delle attività d'impresa costituite da guide turistiche, che dimostrano consapevolezza del loro ruolo strategico e sviluppano lavoro per i colleghi. Una tendenza da incentivare, con iniziative come quella dell'azienda speciale della Camera di commercio Formaper, che ha aperto i propri corsi di formazione alle guide turistiche di Gitec, per rafforzare le loro competenze anche in ambito digital marketing. Lo sviluppo delle capacità imprenditoriali delle guide turistiche è diventato tanto più essenziale, in quanto dal 2013 è consentito per legge esercitare la professione e svolgere servizi di visite guidate in tutto il territorio italiano (e nei paesi membri UE), essendo finalmente venute meno le limitazioni territoriali provinciali/regionali preesistenti, che speriamo non vengano più ripristinate in nome di un protezionismo controproducente e superato dalla realtà dei nuovi scenari turistici e di mercato. La libera professione e l'attività imprenditoriale non devono essere rinchiusi dentro confini territoriali ristretti che danneggerebbero in primis la qualità dell'esperienza del visitatore. L'assenza di barriere facilita la nascita di attività imprenditoriali di rete, la crescita professionale e lo scambio”. “Per quanto riguarda Milano, le guide turistiche sono pronte a prepararsi alla una nuova grande sfida delle Olimpiadi e a lavorare di concerto con istituzioni e operatori privati per il successo dell'evento. Guardiamo con fiducia e con l'ottimismo della concretezza alle Olimpiadi Invernali 2026 assegnate a Milano e Cortina. I grandi eventi accendono i riflettori e devono diventare occasione per rendere visibile e valorizzare tutto ciò che la città offre di permanente”, conclude la presidente di Confguide GITEC - Confcommercio Milano. (com)