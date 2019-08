Droga: detenzione ai fini di spaccio, arrestata coppia di fidanzati a Bisceglie (Bat)

- Sono stati arrestati a Bisceglie (Bat), dai carabinieri di Trani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne e la sua fidanzata 18enne entrambi biscegliesi, trovati in possesso di mezzo chilo di cocaina. Ieri sera, nel corso di un pattugliamento delle vie cittadine, i carabinieri hanno fermato il 19enne mentre usciva dall'abitazione con alcuni coetanei e la fidanzata, trovata in possesso di 10 dosi di cocaina e 405 euro, ritenuti dai militari provento dell'attività di spaccio. Gli inquirenti hanno quindi effettuato perquisizione domiciliare a casa della giovane dove sono stati rinvenuti 4 involucri in plastica contenenti cocaina in pietra per un peso totale di circa 500 gr., pronta per essere tagliata e venduta sul mercato illecito. A quel punto i carabinieri, hanno dichiarato in stato di arresto i due fidanzati e, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, per loro si sono aperte le porte della Casa circondariale di Trani, in attesa di giudizio. (Ren)